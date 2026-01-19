Concert Venin Carmin Polisot

Concert Venin Carmin

Tarif : 8 – 8 – 10 Eur

Début : 2026-03-07 20:30:00

Samedi 7 mars à 20h30 à l’Aiguillage Concert Venin Carmin

Journée internationale des droits des femmes

Trop pop pour les goths, trop freak pour la pop.

Venin Carmin, outsider par essence, trace son propre chemin avec une musique entre coldsynth, postpunk, nostalgie new wave et romantisme brisé. Après avoir tourné en Europe et au Japon aux côtés de groupes comme Boy Harsher ou She Past Away, elle vous invite, armée de sa basse et ses synthés à plonger dans une vérité brute et insolente.

ALL I SEE (REVENGE)

Un nouveau single qui sonne comme une provocation.

Une basse envoûtante, des synthés brillants, une voix qui ensorcelle c’est de la pop, mais une pop armée, sensuelle et souveraine la sienne.

Le refrain “Revenge is all I see” n’est pas une plainte, mais bel etbien une menace.

Venin Carmin ne se cache plus, elle impose.

Sur la pochette, son regard fait le travail paillettes, larmes et un sourire quiannonce déjà la suite, la séduction, la morsure.

Une marche est franchie, Venin carmin revient plus affirmée, plus libre, plus puissante.

Join the cult.

Tarifs 10€/8€

Réservations et renseignements contact@laiguillage.org ou 03 51 63 71 52

Ouverture du café associatif et petite restauration .

3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

