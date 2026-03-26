Concert vent d’Anges Espace Gérard Philipe Jarny

Concert vent d'Anges 3 rue clément humbert Jarny 2026-04-19

Concert vent d’Anges Espace Gérard Philipe Jarny dimanche 19 avril 2026.

Concert vent d’Anges

Espace Gérard Philipe 3 rue clément humbert Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Concert et rencontres de musiciens
Gratuit et sur réservationTout public
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Espace Gérard Philipe 3 rue clément humbert Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 20 67 24  culture@jarny.fr

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English :

Concert and meetings with musicians
Free of charge and on reservation

L’événement Concert vent d’Anges Jarny a été mis à jour le 2026-03-26 par MILTOL

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