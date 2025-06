[Concert] Vent d’Est Sainte-Marguerite-sur-Mer 29 juin 2025 20:30

Seine-Maritime

[Concert] Vent d’Est 1 Place du 4e Commando Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 20:30:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

En hébreu, le vent se dit rua’h et signifie le souffle, l’esprit. C’est ce souffle et cet esprit que Michèle Tauber et Gheorghe Ciumasu se proposent de partager en musique en puisant aux répertoires des mélodies tsiganes, yiddish, roumaines, russes… L’Europe de l’Est incarne ainsi une pépinière inépuisable où toutes ces musiques se rencontrent, s’entrelacent et s’enchâssent les unes aux autres.

Participation au chapeau au profit de la restauration de l’église.

En hébreu, le vent se dit rua’h et signifie le souffle, l’esprit. C’est ce souffle et cet esprit que Michèle Tauber et Gheorghe Ciumasu se proposent de partager en musique en puisant aux répertoires des mélodies tsiganes, yiddish, roumaines, russes… L’Europe de l’Est incarne ainsi une pépinière inépuisable où toutes ces musiques se rencontrent, s’entrelacent et s’enchâssent les unes aux autres.

Participation au chapeau au profit de la restauration de l’église. .

1 Place du 4e Commando

Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 12 34

English : [Concert] Vent d’Est

In Hebrew, wind is called rua?h and means: breath, spirit. It is this breath and spirit that Michèle Tauber and Gheorghe Ciumasu set out to share in music, drawing on the repertoires of Gypsy, Yiddish, Romanian and Russian melodies? Eastern Europe is an inexhaustible breeding ground where all these musics meet, interweave and interlock.

Hats off in aid of church restoration.

German :

Im Hebräischen heißt der Wind rua?h und bedeutet: der Atem, der Geist. Michèle Tauber und Gheorghe Ciumasu wollen diesen Atem und diesen Geist in ihrer Musik teilen, indem sie aus dem Repertoire der Zigeuner-, jiddischen, rumänischen und russischen Melodien schöpfen Osteuropa ist eine unerschöpfliche Quelle, in der all diese Musikrichtungen aufeinandertreffen, sich miteinander verflechten und ineinander übergehen.

Hutgeld zugunsten der Restaurierung der Kirche.

Italiano :

La parola ebraica che indica il vento è rua?h, che significa respiro e spirito. È questo respiro e questo spirito che Michèle Tauber e Gheorghe Ciumasu propongono di condividere in musica, attingendo ai repertori delle melodie gitane, yiddish, rumene e russe? L’Europa dell’Est è un terreno di coltura inesauribile dove tutti questi stili musicali si incontrano, si intrecciano e si incastrano.

Giù il cappello per aiutare il restauro della chiesa.

Espanol :

La palabra hebrea para viento es rua?h, que significa aliento y espíritu. Es este aliento y este espíritu lo que Michèle Tauber y Gheorghe Ciumasu se proponen compartir en la música, inspirándose en los repertorios de melodías gitanas, yiddish, rumanas y rusas? Europa del Este es un caldo de cultivo inagotable donde todos estos estilos musicales se encuentran, se entretejen y se entrelazan.

Nos quitamos el sombrero ante la restauración de las iglesias.

L’événement [Concert] Vent d’Est Sainte-Marguerite-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie