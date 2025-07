Concert Vento, un voyage au cœur du Brésil Reichshoffen

Concert Vento, un voyage au cœur du Brésil Reichshoffen vendredi 12 septembre 2025.

Concert Vento, un voyage au cœur du Brésil

12 rue du Général Koenig Reichshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-09-12 20:00:00

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Vento est un collectif d’artistes unis par leur passion pour la musique brésilienne. Les univers musicaux divers de ses membres s’entrelacent harmonieusement, enrichissant l’esthétique et le répertoire du groupe. Inspiré par les rythmes vibrants et les harmonies riches de la musique populaire brésilienne, Vento infuse également une énergie jazzistique dans ses créations. Cette fusion entre tradition et innovation permet au groupe de proposer des compositions originales, emmenant le public dans un voyage à travers la musique brésilienne contemporaine. 0 .

12 rue du Général Koenig Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 67 00 info@lacastine.com

English :

Vento is a collective of artists united by their passion for Brazilian music. The diverse musical worlds of its members intertwine harmoniously, enriching the group?s aesthetic and repertoire.

German :

Vento ist ein Kollektiv von Künstlern, die ihre Leidenschaft für brasilianische Musik vereint. Die verschiedenen musikalischen Welten der Mitglieder sind harmonisch miteinander verwoben und bereichern die Ästhetik und das Repertoire der Gruppe.

Italiano :

Vento è un collettivo di artisti uniti dalla passione per la musica brasiliana. I diversi mondi musicali dei suoi membri si intrecciano armoniosamente, arricchendo l’estetica e il repertorio del gruppo.

Espanol :

Vento es un colectivo de artistas unidos por su pasión por la música brasileña. Los diversos mundos musicales de sus miembros se entrelazan armoniosamente, enriqueciendo la estética y el repertorio del grupo.

