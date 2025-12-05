Concert Vercors Germigny-l’Exempt

Concert Vercors Germigny-l’Exempt vendredi 5 décembre 2025.

9 Rue de l’Église Germigny-l’Exempt Cher

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05 23:00:00

2025-12-05

Aux frontières de nos volontés diffuses, satin et velours se mêlent aux vibrations sans âge de nos gestes quotidiens. L’enfance se joue là où la résistance s’efface. C’est sous le signe d’une poésie onirique et autour de l’image du Vercors, escarpé, vertical et vertigineux lieu de partage de ces trois prodigieux improvisateurs que cette rencontre s’opérera ce soir. Entre Louis Sclavis, Richard Bonnet et Adrien Chennebault, c’est une histoire de complicités anciennes, d’envies intactes et d’idées révolutionnaires. Une histoire qui s’écrira sous nos yeux ébahis et envoûtés par la puissance d’un son venu d’ailleurs, dont ces trois-là détiennent le secret. 14 .

9 Rue de l’Église Germigny-l’Exempt 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 65 61 leluisant18@gmail.com

