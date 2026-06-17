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Concert Restaurant Le Rockabilly Verdille

Concert Restaurant Le Rockabilly Verdille samedi 15 août 2026.

Lieu : Restaurant Le Rockabilly

Adresse : Le Mas Moulin

Ville : 16140 Verdille

Département : Charente

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Verdille

Concert

Restaurant Le Rockabilly Le Mas Moulin Verdille Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

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Restaurant Le Rockabilly Le Mas Moulin Verdille 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 05 13 49 

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English :

L’événement Concert Verdille a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente