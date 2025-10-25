Concert Vernis rouge Casino Joa Bagnoles de l’Orne Normandie

Retrouvez Vernis Rouge pour un concert piano voix !

Autrice, compositrice et interprète, elle séduit par son style audacieux, ses textes incisifs et son élégance naturelle.

Révélée au grand public grâce à une reprise piano-voix du titre Bande organisée dans The Voice, elle poursuit aujourd’hui son ascension, portée par des titres puissants et un premier album en préparation.

Avec en 1ère partie SÉRI

Laissez-vous surprendre par Séri,

jeune artiste caennaise, auteure-compositrice-interprète à l’univers pop à la fois doux et sincère.

tarifs 25€ la place et 20€ tarif réduit .

Casino Joa 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 84 00

