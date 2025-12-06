Concert Véronique Sanson Le Capitole en Champagne Saint-Memmie
Concert Véronique Sanson
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Saint-Memmie Marne
Tarif : 74 EUR
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06 22:00:00
2025-12-06
Tout public
Véronique Sanson revient sur scène avec une énergie intacte et ce désir brûlant de partager, encore et toujours, avec son public.
“J’ai eu envie de vous revoir” résonne comme une évidence pour celle qui fait de la scène son terrain de jeu et d’émotion depuis des décennies.
Dès octobre 2025, elle sillonnera la France pour une tournée exceptionnelle, entourée de ses fidèles musiciens. Elle vous promet un spectacle vibrant, où ses plus grands classiques côtoient des surprises taillées pour le live, avec cette générosité et cette fougue qui rendent chacun de ses concerts unique. .
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est spectateurs@lecapitole-en-champagne.fr
