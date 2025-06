Concert – Verrières 22 juin 2025 16:30

Orne

Concert Eglise St Ouen Verrières Orne

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-06-22 16:30:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Organisé par Verrières Patrimoine.

Au programme :

16h30 Groupe Erato, Voix de Femmes, répertoire de chants populaires

17h Groupe Zanama, répertoire de Gospels

Pratique en l’église Saint-Ouen, participation libre au profit de la restauration de l’église.

Eglise St Ouen

Verrières 61110 Orne Normandie

English : Concert

The Verrières Patrimoine association welcomes the ZANAMA choir in the St Ouen church.

German :

Organisiert von Verrières Patrimoine.

Auf dem Programm stehen :

16.30 Uhr: Gruppe Erato, Voix de Femmes, Repertoire an Volksliedern

17 Uhr: Gruppe Zanama, Gospels-Repertoire

Praktische Informationen: in der Kirche Saint-Ouen, freie Teilnahme zugunsten der Restaurierung der Kirche.

Italiano :

Organizzato da Verrières Patrimoine.

In programma:

ore 16.30: Gruppo Erato, Voix de Femmes, repertorio di canzoni popolari

ore 17.00: gruppo Zanama, repertorio di canti gospel

Pratica: nella chiesa di Saint-Ouen, partecipazione gratuita a favore del restauro della chiesa.

Espanol :

Organizado por Verrières Patrimoine.

En el programa:

16.30 h: Grupo Erato, Voix de Femmes, repertorio de canciones populares

17.00 h: Grupo Zanama, repertorio de canciones gospel

Práctica: en la iglesia de Saint-Ouen, participación gratuita a beneficio de la restauración de la iglesia.

L’événement Concert Verrières a été mis à jour le 2025-06-12 par OT CdC Coeur du Perche