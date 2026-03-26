Concert Vertiges de la Mue L’Oiseau Ravage LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Concert Vertiges de la Mue L’Oiseau Ravage

LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Vertiges de la Mue suit l’évolution de ce duo audacieux. Après s’être ?déplumés? , ils entament une nouvelle étape, celle de la mue. Le vertige devient le fil conducteur d’un répertoire novateur, où se mêlent de nouvelles sonorités?: une batterie plus présente, un saxophone plus grave, un piano préparé et une voix encore plus aérienne. Les oiseaux, toujours au cœur du spectacle, deviennent le prétexte à une exploration musicale difficile à étiqueter?: jazz de chambre?? Pop instrumentale?? Néo-impressionnisme??

L’Oiseau Ravage, c’est Marek Kastelnik, le pianiste du spectacle Jazz Magic découvert lors de la saison 22.23, accompagné de Charlène Moura, saxophoniste et vocaliste déjantée. Ensemble, ils dévoilent deux propositions musicales à la fois émouvantes et empreintes d’humour au gré des Hautes-Pyrénées. Une musique aux couleurs éclatantes à ne pas manquer?!

Distribution. Saxophone, voix, objets sonores Charlène Moura. Piano Marek Kastelnik. Crédit photo Hugo Amsler.

> Tarifs et inscriptions via la billeterie du Parvis normal 12€, réduit 6€, -26 ans 6€, abonné 8€.

> Dès 10 ans. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

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English :

Vertiges de la Mue follows the evolution of this daring duo. After unplucking themselves, they embark on a new stage, that of moulting. Vertigo becomes the common thread running through an innovative repertoire, with a blend of new sounds: more present drums, lower saxophone, prepared piano and even more ethereal vocals. Birds, always at the heart of the show, become the pretext for a musical exploration difficult to label: chamber jazz? Instrumental pop? Neo-impressionism?

L’Oiseau Ravage is Marek Kastelnik, pianist of the Jazz Magic show discovered during the 22.23 season, accompanied by Charlène Moura, saxophonist and crazy vocalist. Together, they unveil two moving and humorous musical offerings from the Hautes-Pyrénées. A colorful musical experience not to be missed!

Cast. Saxophone, voice, sound objects: Charlène Moura. Piano: Marek Kastelnik. Photo credit: Hugo Amsler.

L’événement Concert Vertiges de la Mue L’Oiseau Ravage Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de Luz St Sauveur|CDT65