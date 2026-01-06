Concert Vespro della Beata Vergine Basilique Saint Pierre et Saint Paul Fougerolles-Saint-Valbert

Concert Vespro della Beata Vergine

Basilique Saint Pierre et Saint Paul 1 place Saint-Pierre Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 21:00:00

fin : 2026-08-02 22:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Vespro della Beata Vergine

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Les Traversées Baroques

Judith Pacquier et Etienne Meyer, direction

Capucine Keller, Dagmar Šašková, soprano

Madeleine Bazola, alto

Vincent Bouchot, Valerio Contaldo, ténor

Renaud Delaigue, basse

Jasmine Eudeline, Clémence Schaming, violon

Judith Pacquier, Liselotte Emery, Sushaant Jaccard, cornet à bouquin et flûte à bec

Christine Plubeau, Ronald Martin-Alonso, viole de gambe

Claire-Ombeline Muhlmeyer, Claire McIntyre, Rémi Lécorché, sacqueboute

Elodie Peudepièce, contrebasse

Monika Fischaleck, basson

Matthias Spaeter, théorbe

Marie Bournisien, harpe

Laurent Stewart, clavecin et orgue

Chœur des Traversées Baroques

Julie Dey, Marie-Cécile Henry, Lucile Bailly-Gourevitch, soprano et mezzo-soparno

Marie Brendle, Christophe Baska, alto

Ryan Veillet, Romain Bazola, ténor

Jonas Yajure, Guillaume Olry, Olivier Bizot, baryton et basse

Vladimir Lutz et Shinya Yamamoto, lumières

L’humaine beauté des Vêpres de Monteverdi par Les Traversées Baroques à Dijon, l’ensemble Les Traversées Baroques fondé par Étienne Meyer et Judith Pacquier rejoint le sérail des grands interprètes du chef-d’œuvre spirituel de Claudio Monteverdi. ResMusica, Jean-Luc Clairet, juin 2024

Intimistes ou monumentales, mystiques ou extraverties, les Vêpres de Monteverdi constituent non seulement une œuvre sans pareille, fabuleusement inventive, mais encore une expérience musicale aussi rare qu’inoubliable.

C’est en 1610 que sont publiées les Vêpres de la Vierge, partition d’une exubérance sonore, d’une modernité et d’une diversité, absolument extraordinaire. Avec cette pièce maîtresse dédiée au pape Paul V, démonstration péremptoire et magnifique des hauteurs de son art et de son inspiration, illustration militante et exemplaire du dogme du culte de la Vierge réaffirmé par le récent Concile de Trente, Monteverdi se place. Rome, Caput Mundi, ne serait-ce pas le champ d’action idéal pour le plus grand compositeur de son époque ? Hélas, les grands de ce monde ne prêtent pas toujours oreille aux pouvoirs de la musique. Il espérait attirer l’attention du Pape Paul V à Rome c’est à Venise, trois ans plus tard, que Monteverdi trouvera un point de chute à sa mesure.

Saint-Marc, ses ors byzantins, sa sensualité orientale, ses coupoles qui semblent comme prédestinées tant aux couleurs voluptueuses qu’aux polyphonies spatialisées de ces vêpres luxuriantes. Venise, qui s’apprête à devenir la capitale d’un genre nouveau : l’opéra… Ces vêpres, d’une grande richesse d’imagination, semble explorer tous les styles et tous les climats, du plus liturgique au plus théâtral, alterne entre prière extatique et expression d’une passion exubérante, toute profane. De structure complexe et évolutive, elles présentent un prodigieux éventail de formes, hymnes, psaumes, jusqu’au Magnificat conclusif, fondées sur l’utilisation de mélodies de plain-chant. Profondeur religieuse et grandeur opératique fusionnent ainsi dans cette œuvre unique, entre ancien et nouveau style, équilibre renaissant et floraison baroque.

Réservation conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com

Tarifs 25 €, 20 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)

Cette production fait l’objet d’une tournée en région Bourgogne Franche-Comté, en collaboration avec le festival international d’opéra baroque de Beaune. .

Basilique Saint Pierre et Saint Paul 1 place Saint-Pierre Fougerolles-Saint-Valbert 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 87 41 39 festival@musetmemoire.com

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English : Concert Vespro della Beata Vergine

L’événement Concert Vespro della Beata Vergine Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD