Concert Vespro della Beata Vergine Basilique Saint Pierre et Saint Paul Fougerolles-Saint-Valbert
Concert Vespro della Beata Vergine Basilique Saint Pierre et Saint Paul Fougerolles-Saint-Valbert dimanche 2 août 2026.
Concert Vespro della Beata Vergine
Basilique Saint Pierre et Saint Paul 1 place Saint-Pierre Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:00:00
fin : 2026-08-02 22:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Vespro della Beata Vergine
Claudio Monteverdi (1567-1643)
Les Traversées Baroques
Judith Pacquier et Etienne Meyer, direction
Capucine Keller, Dagmar Šašková, soprano
Madeleine Bazola, alto
Vincent Bouchot, Valerio Contaldo, ténor
Renaud Delaigue, basse
Jasmine Eudeline, Clémence Schaming, violon
Judith Pacquier, Liselotte Emery, Sushaant Jaccard, cornet à bouquin et flûte à bec
Christine Plubeau, Ronald Martin-Alonso, viole de gambe
Claire-Ombeline Muhlmeyer, Claire McIntyre, Rémi Lécorché, sacqueboute
Elodie Peudepièce, contrebasse
Monika Fischaleck, basson
Matthias Spaeter, théorbe
Marie Bournisien, harpe
Laurent Stewart, clavecin et orgue
Chœur des Traversées Baroques
Julie Dey, Marie-Cécile Henry, Lucile Bailly-Gourevitch, soprano et mezzo-soparno
Marie Brendle, Christophe Baska, alto
Ryan Veillet, Romain Bazola, ténor
Jonas Yajure, Guillaume Olry, Olivier Bizot, baryton et basse
Vladimir Lutz et Shinya Yamamoto, lumières
L’humaine beauté des Vêpres de Monteverdi par Les Traversées Baroques à Dijon, l’ensemble Les Traversées Baroques fondé par Étienne Meyer et Judith Pacquier rejoint le sérail des grands interprètes du chef-d’œuvre spirituel de Claudio Monteverdi. ResMusica, Jean-Luc Clairet, juin 2024
Intimistes ou monumentales, mystiques ou extraverties, les Vêpres de Monteverdi constituent non seulement une œuvre sans pareille, fabuleusement inventive, mais encore une expérience musicale aussi rare qu’inoubliable.
C’est en 1610 que sont publiées les Vêpres de la Vierge, partition d’une exubérance sonore, d’une modernité et d’une diversité, absolument extraordinaire. Avec cette pièce maîtresse dédiée au pape Paul V, démonstration péremptoire et magnifique des hauteurs de son art et de son inspiration, illustration militante et exemplaire du dogme du culte de la Vierge réaffirmé par le récent Concile de Trente, Monteverdi se place. Rome, Caput Mundi, ne serait-ce pas le champ d’action idéal pour le plus grand compositeur de son époque ? Hélas, les grands de ce monde ne prêtent pas toujours oreille aux pouvoirs de la musique. Il espérait attirer l’attention du Pape Paul V à Rome c’est à Venise, trois ans plus tard, que Monteverdi trouvera un point de chute à sa mesure.
Saint-Marc, ses ors byzantins, sa sensualité orientale, ses coupoles qui semblent comme prédestinées tant aux couleurs voluptueuses qu’aux polyphonies spatialisées de ces vêpres luxuriantes. Venise, qui s’apprête à devenir la capitale d’un genre nouveau : l’opéra… Ces vêpres, d’une grande richesse d’imagination, semble explorer tous les styles et tous les climats, du plus liturgique au plus théâtral, alterne entre prière extatique et expression d’une passion exubérante, toute profane. De structure complexe et évolutive, elles présentent un prodigieux éventail de formes, hymnes, psaumes, jusqu’au Magnificat conclusif, fondées sur l’utilisation de mélodies de plain-chant. Profondeur religieuse et grandeur opératique fusionnent ainsi dans cette œuvre unique, entre ancien et nouveau style, équilibre renaissant et floraison baroque.
Réservation conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com
Tarifs 25 €, 20 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)
Cette production fait l’objet d’une tournée en région Bourgogne Franche-Comté, en collaboration avec le festival international d’opéra baroque de Beaune. .
Basilique Saint Pierre et Saint Paul 1 place Saint-Pierre Fougerolles-Saint-Valbert 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 87 41 39 festival@musetmemoire.com
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English : Concert Vespro della Beata Vergine
L’événement Concert Vespro della Beata Vergine Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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