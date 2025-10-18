Concert Veuil

Hommage à Joan Baez.

Une voix, une émotion Joan BAEZ et une guitare. Il en faut pas plus à Karelle pour vous offrir un voyage au travers de son univers jazzy folk. Un concentré de grâce et d’émotion aux accents résolument acoustique chic pour un moment hors du temps. En accord parfait avec Yacine MALEK au piano, pour une soirée de rêve.

– 20h ouverture des portes, buvette et petite restauration sur place

– 21h début du concert 18 .

5 Rue du Château Veuil 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 06 33 93 chateau@veuil.com

English :

A tribute to Joan Baez.

German :

Hommage an Joan Baez.

Italiano :

Un omaggio a Joan Baez.

Espanol :

Un homenaje a Joan Baez.

