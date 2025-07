Concert Vézins-de-Lévézou

Concert Vézins-de-Lévézou samedi 19 juillet 2025.

Saint Amans du Ram Vézins-de-Lévézou Aveyron

Samedi 2025-07-19

fin : 2025-07-19

2025-07-19

15h Église Saint Amans du Ram. Avec « Musique en Joie ». Organisé par la Mairie de Vezins-de-Lévézou.

Saint Amans du Ram Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie

English :

3pm Saint Amans du Ram church. With « Musique en Joie ». Organized by the Mairie de Vezins-de-Lévézou.

German :

15h Kirche Saint Amans du Ram. Mit « Musique en Joie » (Musik in Freude). Organisiert von der Gemeindeverwaltung von Vezins-de-Lévézou.

Italiano :

ore 15.00 Chiesa di Saint Amans du Ram. Con « Musique en Joie ». Organizzato dalla Mairie de Vezins-de-Lévézou.

Espanol :

15.00 h Iglesia de Saint Amans du Ram. Con « Musique en Joie ». Organizado por el Ayuntamiento de Vezins-de-Lévézou.

