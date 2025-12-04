Concert Vibrations Salle Jeanne d’Arc Le Croisic

Concert Vibrations

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04 21:30:00

Date(s) :

2025-12-04

Nathalie DARCHE, pianiste, et Iacob MACIUCA, violoniste, s’unissent pour vous proposer un concert de musique de chambre intimiste et vibrant ! Au programme Impromptu concertant de George Enescu, Cinq mélodies de Sergeï Prokofiev et la Sonate n°2 de Maurice Ravel.

Une première partie sera assurée par les élèves du conservatoire intercommunal de musique de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo réunis pour l’occasion en duos et trios.

Durée env. 1h30 avec entracte

Gratuit sur réservation https://www.billetweb.fr/concert-vibrations2

Infos et renseignements https://www.conservatoire.cap-atlantique.fr/

.

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 46 conservatoire.musique@cap-atlantique.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Vibrations Le Croisic a été mis à jour le 2025-11-07 par ADT44