Concert Vibrations Salle Jeanne d’Arc Le Croisic

Concert Vibrations
Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique
Début : 2025-12-04 20:00:00
fin : 2025-12-04 21:30:00
2025-12-04
Nathalie DARCHE, pianiste, et Iacob MACIUCA, violoniste, s’unissent pour vous proposer un concert de musique de chambre intimiste et vibrant ! Au programme Impromptu concertant de George Enescu, Cinq mélodies de Sergeï Prokofiev et la Sonate n°2 de Maurice Ravel.
Une première partie sera assurée par les élèves du conservatoire intercommunal de musique de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo réunis pour l’occasion en duos et trios.
Durée env. 1h30 avec entracte
Gratuit sur réservation https://www.billetweb.fr/concert-vibrations2
Infos et renseignements https://www.conservatoire.cap-atlantique.fr/
Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 46 conservatoire.musique@cap-atlantique.fr
