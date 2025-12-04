Concert Vibrations – Musique de Chambre Salle Jeanne d’Arc Le Croisic

Concert Vibrations – Musique de Chambre Jeudi 4 décembre, 20h00 Salle Jeanne d’Arc Loire-Atlantique

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-04T20:00:00 – 2025-12-04T21:30:00

Fin : 2025-12-04T20:00:00 – 2025-12-04T21:30:00

Nathalie DARCHE, pianiste, et Iacob MACIUCA, violoniste, s’unissent pour vous proposer un concert de musique de chambre intimiste et vibrant ! Au programme : Impromptu concertant de George Enescu, Cinq mélodies de Sergeï Prokofiev et la Sonate n°2 de Maurice Ravel.

Une première partie sera assurée par les élèves du conservatoire intercommunal de musique de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo réunis pour l’occasion en duos et trios.

Durée : env. 1h30 avec entracte

Salle Jeanne d'Arc 2 quai du Lenigo 44490 Le Croisic Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

