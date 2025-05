Concert « Vibre Ensemble » – Hôpital Saint-André – Hôpital Saint-André – cour d’honneur Bordeaux, 21 mai 2025 12:00, Bordeaux.

Concert « Vibre Ensemble » – Hôpital Saint-André Mercredi 21 mai, 14h00 Hôpital Saint-André – cour d’honneur Billetterie – gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-21T14:00:00+02:00 – 2025-05-21T14:30:00+02:00

Fin : 2025-05-21T14:00:00+02:00 – 2025-05-21T14:30:00+02:00

Fort de belles expériences les trois dernières années, Vibre ! réitère sa collaboration avec l’association Ricochet Sonore afin de proposer de nouveaux moments suspendus de qualité et conviviaux autour de l’univers du quatuor à cordes.

Le festival se déplace au coeur de différentes structures sociales de la métropole pour offrir plusieurs concerts-rencontres intimistes et singuliers. Chaque concert est l’occasion de découvrir pour le public convié (qu’ils soient jeunes et moins jeunes, publics éloignés, patients et personnel soignant) des oeuvres emblématiques de la musique classique interprétées par les jeunes quatuors de cette année, prolongés par un temps d’échange.

En amont, des temps de médiation seront organisés par l’association Ricochet Sonore afin de faciliter la discussion le jour du concert et donner des clés de compréhension sur les œuvres qui seront entendues.

Partenaire

L’association bordelaise Ricochet Sonore a été fondée en octobre 2014 par des passionnés de musique, convaincus qu’elle est un formidable vecteur de rencontre et de partage. Ce projet est le fruit d’une longue réflexion concernant l’accès à la culture, les liens entre musiques actuelles et éducation populaire, ainsi que d’expériences bénévoles et professionnelles dans les domaines des musiques actuelles et de l’animation socioculturelle.

https://vibrefestival.com/evenement/concert-vibre-ensemble-hopital-saint-andre/

Hôpital Saint-André – cour d’honneur 1 Rue Jean Burguet, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/quatuors-a-bordeaux/evenements/11eme-concours-international-de-quatuors-a-cordes-de-bordeaux »}] [{« link »: « https://vibrefestival.com/evenement/concert-vibre-ensemble-hopital-saint-andre/ »}] L’hôpital Saint-André est l’aîné des établissements du CHU de Bordeaux. Fondé au 14ème siècle, il a su garder un cachet historique avec, notamment, l’articulation de ses unités de soins autour d’un jardin à la française. Situé en centre-ville, il abrite des infrastructures médicales et médico-techniques actives ainsi qu’un pôle important de consultations et d’accueil des urgences médicales.

Concert d’un des Jeunes Quatuors Candidats du Concours 2025 Vibre Festival Festival

©Pierre PLANCHENAULT