Concert

Vicq-sur-Nahon Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 16:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Musiques du Monde DUO Guitare Accordéon AKORDAIA.

Le duo Akordaïa propose un répertoire voyageur où guitare et accordéon tissent des liens entre les traditions des cinq continents. Alternant chansons populaires et pièces instrumentales, le spectacle invite le public choisir les destinations du voyage. Une proposition artistique mêlant découverte, partage et ancrage local. 10 .

Vicq-sur-Nahon 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 82 54 77 lesateliersdunahon@gmail.com

English :

World Music Guitar Accordion DUO AKORDAIA.

