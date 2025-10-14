Concert Victor Solf + 1ère partie Centre Culturel Le Family Landerneau

Concert Victor Solf + 1ère partie

Centre Culturel Le Family 2 Rue de la Petite Palud Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Après ses débuts avec The Popopopops puis le succès mondial avec le groupe Her, Victor Solf ne cesse de se réinventer en solo, passant de l’anglais au français avec une facilité déconcertante. Une constante demeure la capacité à chanter des émotions qui vont droit au cœur.

Adepte du less is more, l’artiste continue de creuser la beauté hypnotique d’une musique charnelle et épurée inspirée par la soul, le gospel et le R&B. Chanteur captivant, performeur incandescent mais aussi musicien et producteur passionné, il redessine les contours d’une soul moderne.

À la suite de l’album Tout peut durer paru en 2025, Victor Solf revient avec un nouveau projet dont il dévoilera les premiers contours à Landerneau. Une soirée en forme de surprise, pour notre plus grand plaisir. .

Centre Culturel Le Family 2 Rue de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 61 21 50

