Concert vielle saxophone Duo Amalgame Place de l’église Saulcet Saulcet

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

Concert vielle et saxophone . Laurence Pinchemaille et Philippe Berecq vous régaleront avec ce duo original où se combinent les différents timbres de la vielle à roue au souffle brulant du saxophone. Les musiques du monde s’unissent à l’univers de jazz.

Place de l’église Saulcet Eglise Saint -Julien SAULCET Saulcet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 72 13 80 saulcet.patrimoines@gmail.com

English :

Hurdy-gurdy and saxophone concert. Laurence Pinchemaille and Philippe Berecq will delight you with this original duo combining the different timbres of the hurdy-gurdy with the fiery breath of the saxophone. World music meets jazz.

German :

Konzert Drehleier und Saxophon . Laurence Pinchemaille und Philippe Berecq werden Sie mit diesem originellen Duo verwöhnen, in dem sich die verschiedenen Klangfarben der Drehleier mit dem heißen Atem des Saxophons verbinden. Die Weltmusik vereint sich mit der Welt des Jazz.

Italiano :

Concerto di ghironda e sassofono. Laurence Pinchemaille e Philippe Berecq vi delizieranno con questo duo originale, che combina i diversi timbri della ghironda con il soffio ardente del sassofono. La musica del mondo incontra il jazz.

Espanol :

Concierto de zanfona y saxofón. Laurence Pinchemaille y Philippe Berecq le deleitarán con este original dúo, que combina los diferentes timbres de la zanfona con el fogoso aliento del saxofón. Músicas del mundo y jazz.

