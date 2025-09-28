Concert Vienn’artistic Espace Culturel René Monory Loudun
Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne
2025-09-28
Concert Vienn’Artistic avec l’orchestre d’harmonie de la Vienne .
Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22
