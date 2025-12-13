Concert viennois de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tours Tours
Concert viennois de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tours Tours samedi 17 janvier 2026.
Concert viennois de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tours
1 à 3 rue des Minimes Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-17 16:00:00
fin : 2026-01-18 22:00:00
Date(s) :
2026-01-17
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tours vous invite à son traditionnel concert viennois. Comme à l’accoutumée, pour fêter la nouvelle année, l’OHVT vous transporte à Vienne, pour un concert du Nouvel An.
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tours vous invite à son traditionnel concert viennois. Comme à l’accoutumée, pour fêter la nouvelle année, l’OHVT vous transporte à Vienne, pour un concert du Nouvel An. Dans le cadre somptueux qu’est la salle des fêtes de la Mairie de Tours, les musiciens de l’orchestre vous invitent à la danse. Un florilège de valses viennoises et tous les grands classiques du genre, pour vous faire danser. .
1 à 3 rue des Minimes Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire ohvt@hotmail.fr
English :
The Orchestre d?Harmonie de la Ville de Tours invites you to its traditional Viennese concert. As usual, to celebrate the New Year, the OHVT transports you to Vienna for a New Year?s concert.
L’événement Concert viennois de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tours Tours a été mis à jour le 2025-12-13 par Tours Val de Loire Tourisme