Concert viennois de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tours

1 à 3 rue des Minimes Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-17 16:00:00

fin : 2026-01-18 22:00:00

Date(s) :

2026-01-17

L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tours vous invite à son traditionnel concert viennois. Comme à l’accoutumée, pour fêter la nouvelle année, l’OHVT vous transporte à Vienne, pour un concert du Nouvel An.

L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tours vous invite à son traditionnel concert viennois. Comme à l’accoutumée, pour fêter la nouvelle année, l’OHVT vous transporte à Vienne, pour un concert du Nouvel An. Dans le cadre somptueux qu’est la salle des fêtes de la Mairie de Tours, les musiciens de l’orchestre vous invitent à la danse. Un florilège de valses viennoises et tous les grands classiques du genre, pour vous faire danser. .

1 à 3 rue des Minimes Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire ohvt@hotmail.fr

English :

The Orchestre d?Harmonie de la Ville de Tours invites you to its traditional Viennese concert. As usual, to celebrate the New Year, the OHVT transports you to Vienna for a New Year?s concert.

L’événement Concert viennois de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tours Tours a été mis à jour le 2025-12-13 par Tours Val de Loire Tourisme