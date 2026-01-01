Concert Vieux Garçons Librairie La Pluie d’été Pont-Croix

Concert Vieux Garçons

Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix Finistère

Début : 2026-01-30 18:30:00

Vieux Garçon est né dans la tête d’Helmut (chanteur-fondateur du groupe la Maison Tellier et chanteur d’Animal Triste.)

Il a créé il y a peu, son projet solo. Une escapade en solitaire pour retrouver l’ivresse des premières scènes, le trac, le goût de jouer. Des chansons folk, une voix singulière et un garçon qui se demande, encore et toujours, ce qu’il voudra faire quand il sera grand… dans un monde qui vieillit trop vite, quand lui porte encore ses illusions de jeunesse. De la joie donc. .

