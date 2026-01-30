Concert Vilains Bonhommes Le Coupe Gorge Parthenay

Concert Vilains Bonhommes

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Vilains Bonhommes groupe rock de Limoges entremêlant textes chantés, scandés et parlés le tout en musique, évidemment, et en langue française. Il fait cohabiter des textes originaux, des poèmes, des reprises et des fables au rythme des guitares et des percussions. .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

