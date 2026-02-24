Concert Villamblard

Concert

Eglise Villamblard Dordogne

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Concert avec la chorale Chantemonde autour de la musique italienne Monteverdi, Orlando di Lasso, Banchieri, Verdi, Rossini, Bellini, Puccini, rien ne vous sera épargné. Sans parler, du Gloria d’Antonio Vivaldi accompagné par l’orchestre de chambre Mascaret de Bordeaux. Un programme particulièrement ensoleillé qui demande trois solistes et sept instrumentistes professionnels clavier, quatuor à cordes, hautbois et trompette.

20h30, église.

Tarifs 20€/ad, 15€/prévente (par téléphone ou sur le site internet), 5€/réduit, gratuit/enf 14 ans.

Tél: 06 43 10 63 52. Chantemonde .

Eglise Villamblard 24140 Dordogne

