Concert Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : 2026-03-04 16:00:00
fin : 2026-03-04 17:00:00
2026-03-04
Dans le cadre de Petits Lecteurs deviendront grands , l’école de musique de Villedieu propose un concert dans la salle d’études de la médiathèque, sur le thème des saisons. .
Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr
