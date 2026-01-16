Concert Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Concert

Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2026-03-04 16:00:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

2026-03-04

Dans le cadre de Petits Lecteurs deviendront grands , l’école de musique de Villedieu propose un concert dans la salle d’études de la médiathèque, sur le thème des saisons. .

Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

English : Concert

