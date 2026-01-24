Concert

Villedômain Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20 23:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Pour la fête de la Saint Patrick, rejoignez-nous pour un concert en plein air ou à la Grange suivant la météo.

Restauration sur place assurée.

Pour la fête de la Saint Patrick, rejoignez-nous pour un concert en plein air ou à la Grange suivant la météo.

Restauration sur place assurée. .

Villedômain 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 09 68 62 92 comfetesvilledomain@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For Saint Patrick’s Day, join us for a concert with the group Tir Nan Beo. Concert outdoors or at the Grange, weather permitting.

On-site catering provided.

L’événement Concert Villedômain a été mis à jour le 2026-02-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire