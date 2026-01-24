Concert Villedômain
Concert Villedômain vendredi 20 mars 2026.
Concert
Villedômain Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20 23:30:00
Date(s) :
2026-03-20
Pour la fête de la Saint Patrick, rejoignez-nous pour un concert en plein air ou à la Grange suivant la météo.
Restauration sur place assurée.
Villedômain 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 09 68 62 92 comfetesvilledomain@gmail.com
English :
For Saint Patrick’s Day, join us for a concert with the group Tir Nan Beo. Concert outdoors or at the Grange, weather permitting.
On-site catering provided.
