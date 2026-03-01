Concert Villentrois-Faverolles-en-Berry

Concert 2 Place de l'Église Villentrois-Faverolles-en-Berry 2026-03-20

Concert Villentrois-Faverolles-en-Berry vendredi 20 mars 2026.

Concert

2 Place de l’Église Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20

Date(s) :
2026-03-20

Concert de Lémofil + Set dub électro.
Bar et petite restauration sur place.   .

2 Place de l’Église Villentrois-Faverolles-en-Berry 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 33 67 57  6sensvillentrolls@gmail.com

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English :

Concert by Lémofil + Electro dub set.

L’événement Concert Villentrois-Faverolles-en-Berry a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Pays de Valençay

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