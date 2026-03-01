Concert Villentrois-Faverolles-en-Berry
Concert Villentrois-Faverolles-en-Berry vendredi 20 mars 2026.
Concert
2 Place de l’Église Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Concert de Lémofil + Set dub électro.
Bar et petite restauration sur place. .
2 Place de l’Église Villentrois-Faverolles-en-Berry 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 33 67 57 6sensvillentrolls@gmail.com
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English :
Concert by Lémofil + Electro dub set.
L’événement Concert Villentrois-Faverolles-en-Berry a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Pays de Valençay