Concert Hôtel de Ville Salle Maurice Thorez Villerupt

Concert Écoute ! d’après les chansons et textes de Léo Ferré. Interprétation par la Compagnie Provisoire.
Sur réservation au 06 64 45 13 09.Tout public
Hôtel de Ville Salle Maurice Thorez 5 avenue Albert Lebrun Villerupt 54190 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 64 45 13 09
English :
Écoute! concert based on songs and texts by Léo Ferré. Performed by Compagnie Provisoire.
Reservations required on 06 64 45 13 09.
German :
Konzert Écoute! nach den Liedern und Texten von Léo Ferré. Interpretiert von der Compagnie Provisoire.
Mit Reservierung unter 06 64 45 13 09.
Italiano :
Écoute! , concerto basato su canzoni e testi di Léo Ferré. Eseguito dalla Compagnie Provisoire.
Prenotazione obbligatoria al numero 06 64 45 13 09.
Espanol :
Concierto Écoute! basado en canciones y letras de Léo Ferré. Interpretado por la Compagnie Provisoire.
Es necesario reservar en el 06 64 45 13 09.
