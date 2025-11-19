Concert Hôtel de Ville Salle Maurice Thorez Villerupt

Concert

Hôtel de Ville Salle Maurice Thorez 5 avenue Albert Lebrun Villerupt Meurthe-et-Moselle

Concert Écoute ! d’après les chansons et textes de Léo Ferré. Interprétation par la Compagnie Provisoire.

Sur réservation au 06 64 45 13 09.Tout public

English :

Écoute! concert based on songs and texts by Léo Ferré. Performed by Compagnie Provisoire.

Reservations required on 06 64 45 13 09.

German :

Konzert Écoute! nach den Liedern und Texten von Léo Ferré. Interpretiert von der Compagnie Provisoire.

Mit Reservierung unter 06 64 45 13 09.

Italiano :

Écoute! , concerto basato su canzoni e testi di Léo Ferré. Eseguito dalla Compagnie Provisoire.

Prenotazione obbligatoria al numero 06 64 45 13 09.

Espanol :

Concierto Écoute! basado en canciones y letras de Léo Ferré. Interpretado por la Compagnie Provisoire.

Es necesario reservar en el 06 64 45 13 09.

