Concert Place Jeanne d’Arc Villerupt
Concert Place Jeanne d’Arc Villerupt dimanche 29 mars 2026.
Concert
Place Jeanne d’Arc Eglise Notre Dame Villerupt Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Concert par Alessandro Urbano, concertiste de réputation internationale.Tout public
Place Jeanne d’Arc Eglise Notre Dame Villerupt 54190 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 81 11 68 74
English :
Concert by Alessandro Urbano, internationally renowned concert artist.
L’événement Concert Villerupt a été mis à jour le 2026-03-03 par OT DU GRAND LONGWY