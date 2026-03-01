Concert Place Jeanne d’Arc Villerupt

Concert

Place Jeanne d'Arc Eglise Notre Dame Villerupt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Dimanche 2026-03-29 16:00:00

2026-03-29 16:00:00

2026-03-29

Concert par Alessandro Urbano, concertiste de réputation internationale.Tout public

Place Jeanne d’Arc Eglise Notre Dame Villerupt 54190 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 81 11 68 74

English :

Concert by Alessandro Urbano, internationally renowned concert artist.

