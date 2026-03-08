CONCERT VILLEVEYROCK

Villeveyrac Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La scène locale s’active avec VilleveyRock #3, une soirée musicale rock organisée par la commune de Villeveyrac pour mettre à l’honneur des artistes de la région. Une programmation festive et énergique pour tous les amateurs de live, autour de riffs et ambiances rock variées.

Villeveyrac 34560 Hérault Occitanie +33 4 67 78 06 34

English :

The local scene is getting into full swing with VilleveyRock #3, an evening of rock music organized by the commune of Villeveyrac to showcase local artists. A festive, energetic program for all live music fans, featuring a variety of rock riffs and atmospheres.

