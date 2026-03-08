CONCERT VILLEVEYROCK Villeveyrac
CONCERT VILLEVEYROCK Villeveyrac samedi 28 mars 2026.
CONCERT VILLEVEYROCK
Villeveyrac Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
La scène locale s’active avec VilleveyRock #3, une soirée musicale rock organisée par la commune de Villeveyrac pour mettre à l’honneur des artistes de la région. Une programmation festive et énergique pour tous les amateurs de live, autour de riffs et ambiances rock variées.
Villeveyrac 34560 Hérault Occitanie +33 4 67 78 06 34
English :
The local scene is getting into full swing with VilleveyRock #3, an evening of rock music organized by the commune of Villeveyrac to showcase local artists. A festive, energetic program for all live music fans, featuring a variety of rock riffs and atmospheres.
L’événement CONCERT VILLEVEYROCK Villeveyrac a été mis à jour le 2026-03-06 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE