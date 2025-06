Concert Vilvaldi-Gloria avec le Choeur du Pays de Chalais et l’Orchestrum Eglise Saint-Martial de Chalais Chalais 28 juin 2025 20:00

Charente

Concert Vilvaldi-Gloria avec le Choeur du Pays de Chalais et l’Orchestrum Eglise Saint-Martial de Chalais 23 Rue du Château Chalais Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

sur place

Début : 2025-06-28 20:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Le Chœur Du Pays De Chalais, avec des solistes invités et un petit orchestre, interprète le Gloria de Vivaldi, l’une des œuvres chorales les plus populaires de tous les temps.

Eglise Saint-Martial de Chalais 23 Rue du Château

Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 38 72 58 i.cawkwell@orange.fr

English : Concert Vilvaldi-Gloria avec le Choeur du Pays de Chalais et l’Orchestrum

The Chœur Du Pays De Chalais, with guest soloists and a small orchestra, performs Vivaldi’s Gloria, one of the most popular choral works of all time.

German : Concert Vilvaldi-Gloria avec le Choeur du Pays de Chalais et l’Orchestrum

Der Ch?ur Du Pays De Chalais führt zusammen mit Gastsolisten und einem kleinen Orchester Vivaldis Gloria auf, eines der populärsten Chorwerke aller Zeiten.

Italiano : Concert Vilvaldi-Gloria avec le Choeur du Pays de Chalais et l’Orchestrum

Il Ch?ur Du Pays De Chalais, con solisti ospiti e una piccola orchestra, esegue il Gloria di Vivaldi, una delle opere corali più popolari di tutti i tempi.

Espanol : Concert Vilvaldi-Gloria avec le Choeur du Pays de Chalais et l’Orchestrum

La Ch?ur Du Pays De Chalais, con solistas invitados y una pequeña orquesta, interpreta el Gloria de Vivaldi, una de las obras corales más populares de todos los tiempos.

