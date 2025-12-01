Concert Vin chaud Blanc Jeudi 18 décembre Devant l’Office de Tourisme Brides-les-Bains
Concert Vin chaud Blanc Jeudi 18 décembre Devant l’Office de Tourisme Brides-les-Bains jeudi 18 décembre 2025.
Concert Vin chaud Blanc Jeudi 18 décembre
Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 17:00:00
fin : 2025-12-18 19:00:00
Date(s) :
2025-12-18
Venez profitez du concert du groupe Rock Cab avec vin blanc chaud offert ce jeudi à partir de 17h !
.
Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
Come and enjoy the Rock Cab concert with free mulled white wine this Thursday from 5pm!
L’événement Concert Vin chaud Blanc Jeudi 18 décembre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains