Concert Vin chaud Blanc Jeudi 19 février Devant l’Office de Tourisme Brides-les-Bains
Concert Vin chaud Blanc Jeudi 19 février Devant l’Office de Tourisme Brides-les-Bains jeudi 19 février 2026.
Concert Vin chaud Blanc Jeudi 19 février
Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 17:00:00
fin : 2026-02-19 19:00:00
Date(s) :
2026-02-19
Venez profitez du concert du groupe Lead Zic avec vin blanc chaud offert ce jeudi à partir de 17h !
.
Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mulled Wine Concert Thursday, February 19
Come and enjoy a Lead Zic concert with free mulled white wine this Thursday from 5:00 pm!
L’événement Concert Vin chaud Blanc Jeudi 19 février Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains