Concert Vin chaud Blanc Jeudi 19 février Devant l’Office de Tourisme Brides-les-Bains

Concert Vin chaud Blanc Jeudi 19 février

Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains Savoie

–

Date :

Début : 2026-02-19 17:00:00

fin : 2026-02-19 19:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Venez profitez du concert du groupe Lead Zic avec vin blanc chaud offert ce jeudi à partir de 17h !

Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English : Mulled Wine Concert Thursday, February 19

Come and enjoy a Lead Zic concert with free mulled white wine this Thursday from 5:00 pm!

