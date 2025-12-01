Concert Vin chaud Rouge Dimanche 21 décembre Brides-les-Bains
Concert Vin chaud Rouge Dimanche 21 décembre
Place du centenaire Brides-les-Bains Savoie
Début : 2025-12-21 17:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-21
Venez profitez du concert de DJ Flow ce lundi à partir de 18h !
Welcome to Brides-les-Bains ! Vous venez de rejoindre notre station ? Venez fêter votre arrivée en musique avec DJ Flow.
Vin rouge chaud offert à partir de 17h !
Place du centenaire Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
Come and enjoy DJ Flow’s concert this Monday from 6pm!
Welcome to Brides-les-Bains! New to the resort? Come and celebrate your arrival with DJ Flow.
Complimentary hot red wine from 5pm!
