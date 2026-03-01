Concert Vin chaud Rouge Dimanche 22 mars Devant l’Office de Tourisme Brides-les-Bains

Concert Vin chaud Rouge Dimanche 22 mars

Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 17:00:00

fin : 2026-03-22 19:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Welcome to Brides-les-Bains ! Vous venez de rejoindre notre station ? Venez fêter votre arrivée en musique avec le groupe Nico Brun. Vin rouge chaud offert à partir de 17h !

.

Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome to Brides-les-Bains!

Have you just arrived in our resort? Come and celebrate your arrival with Bélier Bleu Trio.

Free mulled red wine from 5:00 pm!

L’événement Concert Vin chaud Rouge Dimanche 22 mars Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains