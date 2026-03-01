Concert Vin chaud Rouge Dimanche 22 mars Devant l’Office de Tourisme Brides-les-Bains
Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains Savoie
Début : 2026-03-22 17:00:00
fin : 2026-03-22 19:00:00
2026-03-22
Welcome to Brides-les-Bains ! Vous venez de rejoindre notre station ? Venez fêter votre arrivée en musique avec le groupe Nico Brun. Vin rouge chaud offert à partir de 17h !
Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
Welcome to Brides-les-Bains!
Have you just arrived in our resort? Come and celebrate your arrival with Bélier Bleu Trio.
Free mulled red wine from 5:00 pm!
