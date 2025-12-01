Concert Vin chaud Rouge Dimanche 28 décembre Devant l’Office de Tourisme Brides-les-Bains

Concert Vin chaud Rouge Dimanche 28 décembre

Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 17:00:00

fin : 2025-12-28 19:00:00

Date(s) :

2025-12-28

Venez profitez du concert de DJ Flow ce lundi à partir de 18h !

Welcome to Brides-les-Bains ! Vous venez de rejoindre notre station ? Venez fêter votre arrivée en musique avec le groupe Amity Rock.

Vin rouge chaud offert à partir de 17h !

Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English :

Come and enjoy DJ Flow’s concert this Monday from 6pm!

Welcome to Brides-les-Bains! New to the resort? Come and celebrate your arrival with the Amity Rock band.

Complimentary hot red wine from 5pm!

