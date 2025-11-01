Concert Vincent Cournède au Keracoco Club Keracoco Club Fourchambault
Keracoco Club 19 Rue Benoist d’Azy Fourchambault Nièvre
Gratuit
Début : 2025-11-01 20:00:00
fin : 2025-11-01 23:00:00
2025-11-01
Le Keracoco Club à FOURCHAMBAULT organise un concert le samedi 1er novembre avec Vincent Cournède à 20h.
Rendez vous pour une soirée spéciale Années 80.
Infos au 09.87.18.50.32 .
Keracoco Club 19 Rue Benoist d’Azy Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 87 18 50 32 keracococlub@gmail.com
