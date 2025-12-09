Concert Vincent Dedienne, Un lendemain soir de gala Route De Fos RN 569 Istres

Concert Vincent Dedienne, Un lendemain soir de gala

Mardi 9 décembre 2025 de 20h à 21h30. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Vincent Dedienne compte parmi ses proches de nombreux chanteurs et compositeurs, les meilleurs de la scène francophone d’aujourd’hui. Un lendemain soir de gala ce sont des chansons offertes par Alex Beaupain, Jeanne Cherhal, Vincent Delerm,… .

Parce qu’ils sont ses amis, ils ont accepté d’écrire des textes et des musiques spécialement pour lui. Pendant que je jouais mon one-man-show Un soir de gala, j’aieu l’idée de demander à des artistes que j’aime de choisir chacun un sketch ou un moment du spectacle et d’en faire une chanson. D’écrire la version musicale, la face mélancolique de chacun de mes personnages. C’est donc ça, .

English :

Vincent Dedienne counts many of the best singers and composers on today?s French-speaking scene among his close friends. Un lendemain soir de gala: songs by Alex Beaupain, Jeanne Cherhal, Vincent Delerm,… .

