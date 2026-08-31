Informations pratiques

Saint-Louis

Concert – Vincent Delerm

2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Vincent Delerm occupe une place particulière dans le paysage culturel français : auteur de textes d’une grande justesse, compositeur de mélodies délicates, interprète sensible et vibrant… Son huitième album, « La Fresque », dépeint l’histoire de sa vie en quatorze tableaux qui dévoilent des variations musicales de la pop empourprée et orchestrale aux ballades bleu nuit. En concert dans une mise en scène cinématographique, Vincent Delerm déploie tout son talent de parolier.

« Set au rythme impeccable, multitude de trouvailles poétiques, alternance d’instants comiques et de passages émouvants… » Télérama

Tout public

Durée : 1h30 .

2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr

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English :

L’événement Concert – Vincent Delerm Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue