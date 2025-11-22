Concert Vinsobres
Concert Vinsobres samedi 22 novembre 2025.
Concert
Salle des fêtes Vinsobres Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Dom et Gao Old Blues e Guy chante Dylan par Cabrel
Salle des fêtes Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 09 15 contact@mairievinsobres.fr
English :
Dom et Gao Old Blues e Guy chante Dylan par Cabrel
German :
Dom und Gao Old Blues e Guy singt Dylan von Cabrel
Italiano :
Dom e Gao Old Blues e Guy canta Dylan di Cabrel
Espanol :
Dom y Gao Old Blues e Guy canta Dylan por Cabrel
