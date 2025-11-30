Concert Vinteuil Saint-André-les-Vergers
Salle des fêtes Saint-André-les-Vergers Aube
Début : 2025-11-30 16:30:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Quatuor à cordes.
Musique baroque Palestrina Bach Vivaldi Purcell…
Participation libre aux frais du concert .
Salle des fêtes Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 6 62 48 00 45 annedurantel@orange.fr
