Concert Vinteuil Troyes

Concert Vinteuil

Temple de Troyes Troyes Aube

Début : 2026-01-11 16:30:00

fin : 2026-01-11 18:00:00

2026-01-11

Zoé Saubat violoncelliste

Voyages



De Marin Marais à Cassado… un virtuose voyage poétique et musical dans le temps et l’espace…



Participation libre. .

Temple de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 62 48 00 45 concertsvinteuil@gmail.com

