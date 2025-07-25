Concert Viola Bastarda Conservatoire & Orchestre de Caen Caen

Concert Viola Bastarda

Conservatoire & Orchestre de Caen 1 Rue du Carel Caen Calvados

Ce concert rend hommage à Tarquinia Molza, figure majeure et violiste virtuose de la Renaissance italienne. À travers des œuvres pour viole de gambe et des pièces inspirées de ses poèmes, il fait revivre l’esprit audacieux de la viola bastarda.

English : Concert Viola Bastarda

This concert pays tribute to Tarquinia Molza, a major figure and virtuoso violist of the Italian Renaissance. Through works for viola da gamba and pieces inspired by his poems, he revives the daring spirit of the viola bastarda.

German : Concert Viola Bastarda

Dieses Konzert ist eine Hommage an Tarquinia Molza, eine bedeutende Persönlichkeit und virtuose Violinistin der italienischen Renaissance. Mit Werken für Viola da Gamba und Stücken, die von ihren Gedichten inspiriert sind, lässt es den kühnen Geist der Viola Bastarda wieder aufleben.

Italiano :

Questo concerto rende omaggio a Tarquinia Molza, figura di spicco e virtuoso violista del Rinascimento italiano. Attraverso opere per viola da gamba e brani ispirati alle sue poesie, fa rivivere lo spirito audace della viola bastarda.

Espanol :

Este concierto rinde homenaje a Tarquinia Molza, figura capital y virtuosa violista del Renacimiento italiano. A través de obras para viola da gamba y piezas inspiradas en sus poemas, revive el espíritu audaz de la viola bastarda.

