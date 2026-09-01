Informations pratiques

Senonches

Concert « violes et violoncelles »

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 19:15:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir une musique d’autrefois entre viole de gambe, violoncelle et clavecin, écoutez résonner la musique au sein du château.

Venez découvrir une musique d’autrefois entre viole de gambe, violoncelle et clavecin, écoutez résonner la musique au sein du château. .

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 chateau.senonches@gmail.com

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English :

Come discover the music of days gone by, featuring the viola da gamba, cello, and harpsichord, and listen as the music echoes through the castle.

L’événement Concert « violes et violoncelles » Senonches a été mis à jour le 2026-09-10 par OTs DU PERCHE