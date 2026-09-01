Concert « violes et violoncelles » Senonches
samedi 19 septembre 2026 · Senonches
Informations pratiques
Senonches
Concert « violes et violoncelles »
1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 19:15:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir une musique d’autrefois entre viole de gambe, violoncelle et clavecin, écoutez résonner la musique au sein du château.
Venez découvrir une musique d’autrefois entre viole de gambe, violoncelle et clavecin, écoutez résonner la musique au sein du château. .
1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 chateau.senonches@gmail.com
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English :
Come discover the music of days gone by, featuring the viola da gamba, cello, and harpsichord, and listen as the music echoes through the castle.
L’événement Concert « violes et violoncelles » Senonches a été mis à jour le 2026-09-10 par OTs DU PERCHE
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