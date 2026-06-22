Concert violon-alto et piano Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Concert violon-alto et piano

Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :

2026-07-24

concert avec duo violon-alto et piano

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Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 89 12 11 abigailcrofts907@gmail.com

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English :

concert featuring a violin-viola duo and piano

L’événement Concert violon-alto et piano Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc