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Concert violon-alto et piano Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc

Concert violon-alto et piano Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc vendredi 24 juillet 2026.

Lieu
Temple Protestant
Adresse
24 passage du Temple
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Chamonix-Mont-Blanc

Concert violon-alto et piano

Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :
2026-07-24

concert avec duo violon-alto et piano
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Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 89 12 11  abigailcrofts907@gmail.com

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English :

concert featuring a violin-viola duo and piano

L’événement Concert violon-alto et piano Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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