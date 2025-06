Concert Violon en Cavale Les Landes Parnac 28 juin 2025 19:00

Lot

Concert Violon en Cavale Les Landes Château Saint Sernin Parnac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

A l’occasion des Portes ouvertes du Château Saint-Sernin

Matthieu Blás-Fizellier Violon en Cavale

Artiste nomade et « violoniste à la route », Matthieu Blás-Fizellier vous embarque dans un voyage musical entre swing manouche et musiques d’Europe de l’Est

Vous pouvez réserver via la billetterie en ligne .

Les Landes Château Saint Sernin

Parnac 46140 Lot Occitanie

English :

On the occasion of the Château Saint-Sernin Open House

German :

Anlässlich der Offenen Tür des Schlosses Saint-Sernin

Italiano :

In occasione della giornata di apertura dello Château Saint-Sernin

Espanol :

Con motivo de la jornada de puertas abiertas del castillo de Saint-Sernin

L’événement Concert Violon en Cavale Parnac a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Cahors Vallée du Lot