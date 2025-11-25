Concert Violon en Fête Grand Kursaal Besançon

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Violon en Fête

Grand Kursaal 2 place du théâtre Besançon Doubs

Tarif : 17 – 17 – EUR

Début : 2025-11-25 20:30:00
fin : 2025-11-25 22:30:00

2025-11-25

Concert, Violon en Fête avec l’Orchestre Philarmonique de Besançon sous la Direction de Pascal Vuillemin. Au programme, Concerto pour violon de Max Bruch, Airs bohémiens de Pablo de Sarasate, Valses de J Strauss: Valse de l’Empereur- Roses du Sud-Sang Viennois. A noter la présence du violoniste soliste Matthieu Handtschoewercker, violon super soliste de l’Orchestre National des Pays de la Loire   .

Grand Kursaal 2 place du théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   ophilha@orange.fr

