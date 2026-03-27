Concert violon et cordes Nargis
Concert violon et cordes Nargis vendredi 29 mai 2026.
Concert violon et cordes
Nargis Loiret
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Concert violon et cordes
Les Violons d’Amilly est un orchestre à cordes composé de jeunes musiciens principalement issus de l’école de musique d’Amilly. L’orchestre se produit régulièrement en région et à l’international, proposant un répertoire varié allant de la musique baroque (Vivaldi) au tango (Piazzolla), en passant par des musiques de films et des œuvres classiques. Il vise un public familial et multiple, et s’efforce d’être un modèle pour les jeunes musiciens. Gabriel ROSTAGNI après une licence au CNSMDP dans la classe de David Grimal, Jiyoon Park et Christophe Poiget, il rejoint le programme des Jeunes Talents de l’Académie Jaroussky dans la classe de Nemanja Radulovic. Il étudie également avec Patrice Fontanarosa à la Schola Cantorum. Il poursuit parallèlement un cursus à SciencesPo Paris. 22 .
Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Violin and strings concert
L’événement Concert violon et cordes Nargis a été mis à jour le 2026-03-27 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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