Concert violon et cordes

Nargis Loiret

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Concert violon et cordes

Les Violons d’Amilly est un orchestre à cordes composé de jeunes musiciens principalement issus de l’école de musique d’Amilly. L’orchestre se produit régulièrement en région et à l’international, proposant un répertoire varié allant de la musique baroque (Vivaldi) au tango (Piazzolla), en passant par des musiques de films et des œuvres classiques. Il vise un public familial et multiple, et s’efforce d’être un modèle pour les jeunes musiciens. Gabriel ROSTAGNI après une licence au CNSMDP dans la classe de David Grimal, Jiyoon Park et Christophe Poiget, il rejoint le programme des Jeunes Talents de l’Académie Jaroussky dans la classe de Nemanja Radulovic. Il étudie également avec Patrice Fontanarosa à la Schola Cantorum. Il poursuit parallèlement un cursus à SciencesPo Paris. 22 .

Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Violin and strings concert

L’événement Concert violon et cordes Nargis a été mis à jour le 2026-03-27 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS