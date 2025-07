Concert Violon et Flûte Natacha Triadou et F. Hubert Route de Saint-Léger Saint-Léger-Vauban

Concert Violon et Flûte Natacha Triadou et F. Hubert
vendredi 15 août 2025
Route de Saint-Léger Abbaye Sainte-Marie de la Pierre qui Vire Saint-Léger-Vauban Yonne
Gratuit

CONCERT VIOLON ET FLÛTE avec Natacha Triadou et F. Hubert

Un concert exceptionnel, un voyage musical commenté, poétique, rempli d’émotions, à travers des œuvres majeures du répertoire pour violon solo ou avec flûte, ainsi que des découvertes !

La violoniste Natacha TRIADOU mène une carrière de concertiste après avoir étudié notamment en Angleterre à l’école de Yehudi MENUHIN, en Allemagne à la Musikhochschule de Lübeck, et enfin, en Suisse à l’International Menuhin Music Academy.

J’ai été si impressionné par son jeu…Elle apportera un grand crédit à la culture en France Lord Yehudi MENUHIN

Son amour de la Musique, sa joie de la partager avec tous, l’ont conduite à se produire lors de nombreux concerts, à participer à de s festivals internationaux (Festival Menuhin de Gstaad, Festival d’Estoril au Portugal, « C’est pas Classique » à l’Acropolis de Nice…) et jouer dans des lieux prestigieux (Victoria Hall de Genève, Abbaye Royale de l’Epau, Tonhalle de Zürich, Abbatiale de la Chaise Dieu, Cathédrale d’Albi, Basilique St Sernin de Toulouse, Cathédrale de Reims…).

« … »Fantastique » c’était l’opinion unanime du public …Sa manière de jouer, sa technique raffinée, sa concentration et sa virtuosité convainquirent totalement le public… »

Nord-West Zeitung Allemagne

« Somptueux récital de la violoniste Natacha Triadou…

Avec un toucher d’une maîtrise remarquable, elle a su donner le meilleur de son violon en déclinant un programme éclectique et très recherché… Avec un archet parfois bondissant d’allégresse, parfois glissant d’une langoureuse mélancolie ou encore ondulant nerveusement sur les cordes, elle a fait passer le public par tous les états d’âme… » Ouest-France

« Soirée musicale emportante…Natacha Triadou offre en solo un feu d’artifice musical extraordinaire… Est-il possible qu’une violoniste, seule, puisse subjuguer pendant 90 minutes des mélomanes de toutes classes d’âge ? Elle le peut. »Kreiszeitung-Wesermarsch Allemagne « Un ange passe en l’abbatiale… Les notes emplissent tout l’édifice et enveloppent le public transporté. Le violon est virtuose et le moment intense, magique. Natacha enchaîne les difficultés avec grâce, force et générosité. Il n’y a alors plus de violon plus d’artiste, plus de public, plus d’abbatiale; c’est un moment particulier, impalpable, inexplicable. Et lorsque la dernière note s’envole sous les croisées d’ogive, le public ne s’y trompe pas et c’est debout que les 150 privilégiés d’un soir remercient l’artiste ». La Voix-Le Bocage .

Route de Saint-Léger Abbaye Sainte-Marie de la Pierre qui Vire Saint-Léger-Vauban 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 19 20

