concert violon et orgue Temple de Saint-Etienne Temple protestant Saint-Étienne

libre participation

2025-09-21T16:00:00

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, dimanche 21 septembre 2025, à 16h, à l’église réformée Temple de Saint-Etienne, rue Élisée Reclus, un exceptionnel concert sera donné par Etienne PERRINE violoniste et Pierre ASTOR organiste.

Les musiciens :

Etienne PERRINE a effectué ses études aux Conservatoires à Rayonnement Régional de Metz puis de Rueil-Malmaison sanctionnées par un Diplôme d’Études Musicales (DEM) de violon puis le 1er prix d’Excellence et enfin le 1er prix de perfectionnement.

Fondateur du quatuor à cordes Malipiero il remporte avec celui-ci en 2008 le 1er prix au concours Artistique d’Épinal ainsi que le 1er prix à l’unanimité au concours de l’UFAM.

Après 4 années de participation à l’Orchestre Français des Jeunes. Il est invité à jouer à l’Orchestre de la Francophonie à Montréal puis se produit régulièrement au sein de l’Orchestre de Limoges et du Limousin. Titulaire du Diplôme d’État (DE) de professeur spécialité violon, il enseigne d’abord à l’école de musique d’Ambert, puis au Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Creuse. Étienne PERRINE joue un violon de Pierre Caudal de 2005.

Diplôme National d’Études Supérieures Musicales du conservatoire national supérieur de musique de Lyon, Pierre ASTOR est organiste de de la cathédrale Saint Charles à Saint-Etienne ; et professeur aux conservatoires à Rayonnement Départemental de Bourgoin-Jallieu et de la Creuse.

La formation instrumentale :

L’Association du violon et de l’orgue est peu usitée, cependant, tout un répertoire écrit pour cette formation ou s’y adaptant reste à découvrir. Homogènes, les sonorités des deux instruments peuvent fusionner à merveille.

Les bonnes dimensions du Temple et son acoustique peu réverbérante permettront d’écouter une musique et un auteur Jean Sébastien BACH. Construit au XIXème siècle, l’orgue du Temple a été reconstruit dans les années 1970 par René MICOLLE, dans un esprit néo baroque. Il est, depuis, entretenu par le facteur d’orgue Franck BISTOCHI ; la clarté de ses timbres, son harmonisation sont pensés pour les auteurs allemands du XVIIIe siècle et Jean Sébastien BACH particulièrement.

Le programme comprendra :

– Les sonates pour violon et clavier de Jean-Sébastien BACH (deux des 6 sonates)

– Les deux concertos pour violon de Jean-Sébastien BACH (avec réduction de l’orchestre à l’orgue)

– les célèbres chaconne pour violon et passacaille pour orgue de Jean Sébastien BACH

Les pièces jouées seront toutes expliquées. L’entrée reste libre. Un parking est à proximité.

Temple protestant 17 Rue Elisée Reclus, 42000 Saint-Étienne, France Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Au début du XIXe siècle, l’implantation d’industriels anglais, allemands et alsaciens a permis la création de la communauté protestante stéphanoise. En 1856, la ville acquit un terrain, nommé «Jardins de Passerat» pour l’édification d’un temple protestant dont les plans du temple furent élaborés par Léon Jossier. Sa construction démarra en septembre 1858 et l’édifice fut inauguré en avril 1860. Incomplètement achevé, un seul chapiteau des grandes-arcades est sculpté. Il s’agit d’un temple de plan rectangulaire. La chaire monumentale en bois fut ajoutée en 1868. Lle campanile fut remplacé par une croix en 1930. Le tympan du porche est orné d’une Bible ouverte. Des bâtiments annexes furent construits par la suite, notamment la sacristie. En 1967, un artiste local, Alfred Paillon, réalisa une série de vitraux qui se substituèrent aux 18 verrières en grisaille. Ces vitraux sont nourris de la symbolique protestante à travers la croix, le vin, le figuier ou la genèse.

